Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

08 июля 2014, 14:14

Из незаконной продажи в Москве изъято 40 тысяч бутылок алкоголя

алкоголь рейды магазины проверки Алексей Немерюк

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 40 тысяч бутылок алкоголя изъяли из незаконной продажи в Москве с конца 2013 года, сообщил на заседании столичного правительства глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в августе-сентябре департамент возьмет 16 сотрудников, которые будут ежедневно проводить рейды. При этом Немерюк напомнил, что на портале "Наш город" есть раздел, в котором указаны точки легальной продажи спиртного, и там можно пожаловаться не незаконную реализацию продукта.

Также, по данным главы департамента, бюджет Москвы недополучает до 1,5 миллиарда рублей из-за реализации контрафактной или безлицензионной алкогольной продукции.

Ранее сообщалось, что в ходе серии рейдов в Москве за месяц было изъято нелицензионного алкоголя на 4,2 миллиона рублей. В отношении организаций, допустивших незаконную деятельность, были возбуждены дела об административных правонарушениях, сумма штрафов составит порядка 3 миллионов рублей. По решению суда незаконную продукцию утилизируют.

Напомним, в декабре 2013 года в силу вступили новые санкции по продаже безлицензионной алкогольной продукции, которые предполагают штраф для юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции. В предыдущие годы наказание было мягче: от 3,5 до 50 тысяч рублей.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать