Из незаконной продажи в Москве изъято 40 тысяч бутылок алкоголя

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Около 40 тысяч бутылок алкоголя изъяли из незаконной продажи в Москве с конца 2013 года, сообщил на заседании столичного правительства глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в августе-сентябре департамент возьмет 16 сотрудников, которые будут ежедневно проводить рейды. При этом Немерюк напомнил, что на портале "Наш город" есть раздел, в котором указаны точки легальной продажи спиртного, и там можно пожаловаться не незаконную реализацию продукта.

Также, по данным главы департамента, бюджет Москвы недополучает до 1,5 миллиарда рублей из-за реализации контрафактной или безлицензионной алкогольной продукции.

Ранее сообщалось, что в ходе серии рейдов в Москве за месяц было изъято нелицензионного алкоголя на 4,2 миллиона рублей. В отношении организаций, допустивших незаконную деятельность, были возбуждены дела об административных правонарушениях, сумма штрафов составит порядка 3 миллионов рублей. По решению суда незаконную продукцию утилизируют.

Напомним, в декабре 2013 года в силу вступили новые санкции по продаже безлицензионной алкогольной продукции, которые предполагают штраф для юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции. В предыдущие годы наказание было мягче: от 3,5 до 50 тысяч рублей.