110 лет назад в России открылся первый вытрезвитель

Фото: ИТАР-ТАСС

Первый вытрезвитель в России под названием "Приют для опьяневших" был открыт в Туле 7 ноября 1902 года. Учреждение организовал местный врач Федор Архангельский при помощи Тульской Думы. Содержалось заведение за счет городской казны.

Основной целью первого приюта было спасение замерзающих под забором тульских оружейников. Приют состоял из двух отделений: амбулатории для алкоголиков и приюта для детей пьющих родителей.

Спустя несколько лет вытрезвители заработали почти в каждом губернском городе. Однако наибольшую известность "приюты для опьяневших" получили в СССР. Первый советский вытрезвитель был открыт 14 ноября 1931 в Ленинграде.

Поначалу вытрезвители находились в ведении Наркомата здравоохранения и даже определялись словарями как "учреждения санитарно-медицинского характера для вытрезвления пьяных", однако в 1940 году приказом наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии вытрезвители переподчинили НКВД, то есть милиции.

Значительную роль вытрезвители играли при Брежневе и во время антиалкогольной кампании Горбачева. При этом данные учреждения считались "первой ласточкой". Неоднократно попадавшие сюда алкоголики впоследствии могли быть направлены в ЛТП – лечебно-трудовой профилакторий, где основным методом лечения был принудительный труд больного.

Начиная с 1991 года, пьяных на улицах подбирал наряд милиции, состоящий из двух милиционеров и водителя. По закону в вытрезвители не доставляли депутатов, военнослужащих, сотрудников МВД, Героев Советского Союза или России, беременных женщин, инвалидов и иностранных дипломатов.

После поступления в учреждение пьяных осматривал фельдшер, затем составлялись протоколы и граждан отправляли проспаться. Когда гражданин трезвел, его штрафовали и выписывали. Штрафные тарифы сильно варьировали в зависимости от региона. Так, в Нижнем Новгороде в вытрезвителе можно было проспаться бесплатно, московские пьяные были вынуждены платить 100 рублей, питерские – 200, а вот в Челябинске попадание в вытрезвитель обходилось в 700 рублей, в Орле – в 770. Рекордсменом являлся Якутск, где сумма штрафа составляла 2700 рублей.

Последний вытрезвитель в России, находившийся в структуре МВД, закрылся в 2011 году.

Сейчас налицо юридический казус. Российское законодательство разрешает гражданам отказываться от медицинского вмешательства, кроме того, согласно Конституции России, гражданин может быть лишен свободы только по решению суда, в то же время нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения является административным правонарушением.

Так что сейчас сотрудникам полиции приходится задерживать подвыпивших граждан и привлекать их к административной ответственности, а "крепко" пьяных приходится доставлять в обычные медучреждения и следить за ними, пока не протрезвеют.

Текст подготовлен по материалам из открытых источников