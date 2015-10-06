Оборудование для производства нелегального алкоголя будут уничтожать

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Росалкогольрегулирование будет конфисковывать и уничтожать оборудование для производства нелегального алкоголя. Новые правила в сфере борьбы с нелегальным спиртным утвердил премьер Дмитрий Медведев.
Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в России каждый год изымаются десятки миллионов литров контрафакта.
"Это оборудование каким-то образом будет изыматься и отправляться на металлолом. Легальным производителям оно не нужно, потому что даже у тех заводов, которые остались, мощности не дозагружены.
За последние несколько лет легальный рынок крепкого алкоголя в России упал примерно в полтора раза. Это связано с неправильной акцизной политикой государства. У нас из 60 миллионов потребителей крепкого алкоголя для 20–25 миллионов легальная продукция недоступна по цене.
Утилизация будет проходить за счет владельца оборудования, но надо еще доказать, что именно он производил нелегальный алкоголь. Каждый год в России изымаются десятки миллионов бутылок, но серьезных наказаний нет", – пояснил он.
Как сообщает "Российская газета", Росалкогорегуирвоанию для унижения оборудования разрешено привлекать спецорганизации, выбранные по результатам тендеров.
Издание отмечает, что сейчас нелегальная продукция изымается, а оборудование как стояло, так и продолжает стоять.
Ранее m24.ru сообщало, что Росалкогольрегулирование планирует бороться с контрафактным алкоголем с помощью дробилок. Такую продукцию будут свозить на специальные полигоны и там уничтожать.
Напомним, за два месяца Россельхознадзор уничтожил 676 тонн контрабандной пищевой продукции.Также было задержано 318 тонн пищевой продукции животного происхождения, из них уничтожено 62 тонны.