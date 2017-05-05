Форма поиска по сайту

05 мая 2017, 15:56

Общество

Жан-Клод Юнкер пришел на саммит в Женеве пьяным – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Nicolas Maeterlinck

Жан-Клод Юнкер пришел на саммит в Женеве в нетрезвом состоянии, сообщает издание The Sun.

В ходе заседания, посвященного урегулированию кипрской проблемы (страна разделена на греческую и турецкую части с 1974 года – прим. m24.ru), глава Еврокомиссии постоянно врезался в людей и мебель. Кроме того Юнкер очень развязно общался со своими помощниками.

Его не в первый раз подозревают в злоупотреблении спиртным. Два года назад в интернете появился видеоролик, где чиновник в приподнятом настроении целует политиков в макушки и бьет им по щекам.

алкоголь Еврокомиссия Женева Жан-Клод Юнкер чп жизнь в мире

