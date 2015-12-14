Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря 2015, 13:24

Культура

LIVE из МузСалона24: гитарист Константин Чалых – о работе с акустикой

17 декабря в рамках проекта МузСалон24 в "Музторге" лидер группы "Мои ракеты вверх", участник "7Раса" Константин Чалых проведет мастер-класс "Фразовый сэмплер при записи акустики". Гитарист, вокалист, композитор и продюсер расскажет о своем творчестве, поделится секретами акустического мастерства, исполнит несколько известных композиций и ответит на вопросы слушателей.

В рамках проекта МузСалон24 проходят встречи с известными музыкантами. Занятия уже провели вокалист групп "Автограф" и "Ария" Артур Беркут, лидер группы "Тараканы!" Дмитрием Спириным, коллектив Therr Maitz, Катерина Цион-Княжева из "Операции Пластилин", клавишник групп Animal ДжаZ и Zero People Александр Заранкин, участники панк-рок-группы "По***фильмы", барабанщик из группы "Дельфин" и певица Линда.

Регистрация на мероприятие открыта здесь. Торопитесь, количество мест ограничено. Внимание! Пожалуйста, не записывайтесь на одно мероприятие дважды под разными именами или указав два разных адреса e-mail. Поступая так, вы лишаете других поклонников исполнителя прийти на его выступление. Выберите заранее, как вы хотите представиться и на какую почту хотите получить подтверждение о регистрации, и укажите соответствующие данные. Спасибо.

Если вы не можете присутствовать лично, то смотрите прямую трансляцию на этой странице и на сайте проекта Москва онлайн в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 17 декабря 18:00
  • Что: музыкальный мастер-класс
  • Кто: Константин Чалых
  • Кому смотреть: меломанам и начинающим исполнителям

В ожидании начала трансляции смотрите:


Ссылки по теме


Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
акустика гитаристы прямые трансляции Москва онлайн МузСалон24 Москва онлайн: встречи со звездами музыка звукозапись смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика