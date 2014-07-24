Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

24 июля 2014, 17:36

Родители могут оставить детей няням на время киносеансов в "Пионере"

акция кинотеатр Пионер бебиситтеры

Фото: ИТАР-ТАСС

Кинотеатр "Пионер" предлагает нянь на время просмотров фильмов родителями, сообщает кинотеатр на своей страничке в Facebook.

Летняя акция "Кино отдельно — дети отдельно" проводится кинотеатром совместно со школой бебиситтеров Kidsout.

Теперь при покупке билета на любой сеанс "Пионера" в выходной день можно будет заказать и бебиситтера из школы Kidsout. Няня погуляет с ребенком вокруг летнего "Пионера" в Парке Горького, поиграет с ребенком в кафе в "Пионере" на Кутузовском или приедет на дом.

Заказать услугу можно у кассиров при покупке билета в кино. Цена вопроса: 250 рублей в час. Почитать подробнее о нянях можно здесь.

Кто такие бебиситтеры

Бебиситтер — это практика временного ухода за ребенком, распространённая в США и странах Западной Европы. От обыкновенных нянь бебиситтеры отличаются тем, что их нанимают на одну ночь или на выходные, у них почасовая оплата, в то время как нянь нанимают на длительное время, часто они работают месяцами и годами. Обычно в качестве бебиситтеров нанимают подростков или студентов, как правило девушек.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать