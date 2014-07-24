Родители могут оставить детей няням на время киносеансов в "Пионере"

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Кинотеатр "Пионер" предлагает нянь на время просмотров фильмов родителями, сообщает кинотеатр на своей страничке в Facebook.

Летняя акция "Кино отдельно — дети отдельно" проводится кинотеатром совместно со школой бебиситтеров Kidsout.

Теперь при покупке билета на любой сеанс "Пионера" в выходной день можно будет заказать и бебиситтера из школы Kidsout. Няня погуляет с ребенком вокруг летнего "Пионера" в Парке Горького, поиграет с ребенком в кафе в "Пионере" на Кутузовском или приедет на дом.

Заказать услугу можно у кассиров при покупке билета в кино. Цена вопроса: 250 рублей в час. Почитать подробнее о нянях можно здесь.