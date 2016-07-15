Эйфелеву башню окрасят в цвета французского флага

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Сегодня вечером Эйфелеву башню окрасят в цвета национального флага Франции в знак траура по погибшим в результате теракта в Ницце, сообщает ТАСС.

Решение подсветить башню приняла мэр Парижа Анн Идальго. Акция продлится в течение всех трех дней общенационального траура.

В четверг во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером неизвестный на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце.

Водитель был застрелен полицией. Всего при нападении на людей в Ницце погибли 84 человека. Среди них – одна погибшая россиянка.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом. Правоохранительные органы пока не квалифицировали атаку как теракт. Из-за случившегося в Ницце отменены все общественные мероприятия и закрыты городские пляжи.