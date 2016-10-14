Форма поиска по сайту

14 октября 2016, 17:30

Экономика

"Аптекарский огород" разыграет пять тыкв к Хэллоуину

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Розыгрыш тыкв к Хэллоуину устроит Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород", сообщает Агентство "Москва".

Всего будет разыграно пять тыкв с выставки "Мир! Труд! Урожай!". Акция стартует 17 октября.

Участникам предлагается отправить письмо на tykva-ao@yandex.ru с пометкой "Хочу тыкву к Хэллоуину!" и ответом на вопрос: "Что я сделаю с тыквой от "Аптекарского огорода?".

Тыквы получат авторы наиболее интересных и необычных писем. Итоги конкурса подведут 28 октября.

В феврале на День Святого Валентина "Аптекарский огород" разыграл плоды Большого банана. Приз получил каждый 14 отправитель письма.

