Билеты на столичные катки подарят участникам проекта "Активный гражданин"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Билеты на катки разыграют среди участников районных голосований по вопросу о благоустройстве дворов в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

Попытать счастье в розыгрыше билетов смогут те, кто поделится своим мнением о московских дворах в первый день проведения районных голосований. В настоящее время открыто свыше 120 подобных голосований, и в дальнейшем их число возрастет.

Победителям, имена которых определит генератор случайных чисел, подарят по два билета на каток в одном из московских парков, например, в саду имени Баумана, Таганском парке или в парке Сокольники.

При этом активные граждане с бейджем "Я – избиратель! Я решаю" получат возможность посетить каток с семьей или друзьями – каждому из них вручат не по два, а по четыре билета.

Имена счастливых обладателей бесплатных билетов появятся на сайте проекта 6 и 11 февраля.