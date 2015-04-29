"Бессмертный полк": все о шествии в Москве

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Шествие "Бессмертный полк", приуроченное к 70-летию Победы, пройдет в Москве 9 мая. Участие в акции планируют принять более 165 тысяч человек. Как присоединиться к "Бессмертному полку" и где пройдет шествие – в материале M24.ru.

"Бессмертный полк – Москва"

Акция проходит уже третий год. Люди приходят на праздник Победы с портретами своих родственников – фронтовиков, тружеников тыла, – чтобы почтить память героев. Сейчас прием фотографий для участия в шествии этого года завершен, но распечатать их и присоединиться к колонне можно и самостоятельно.

Проект по увековечиванию имен героев продолжается. Записать ветерана в "Бессмертный полк" можно в любом из центров госуслуг или на сайте polkmoskva.ru. Если вы находите новую информацию о своем родственнике, например, письма с фронта или фотографии, ее можно дополнительно добавить в анкету.

"В деталях": Бессмертный полк-2015

Маршрут шествия

Сбор участников акции начнет 9 мая в 14.00 у Белорусского вокзала. Колонны "Бессмертного полка пройдут" по Тверской улицы и Красной площади. Старт акции – в 15.00. Присоединиться к шествию можно будет только у станций метро "Белорусская", "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская". Из переулков, прилегающих к Тверской улице, сделать это будет невозможно.

Работа станций метро Работают на выход в течение всего шествия – "Белорусская", "Маяковская" Работают на выход до 14.00 – "Пушкинская", Чеховская", "Тверская" Закрыты на вход и выход во время всего шествия – "Охотный ряд", "Театральная"

Схема parad-msk.ru

Кто может стать участником

Москвичи, рассказавшие о своих родственниках, участвовавших в Великой отечественной войне, пройдут с их портретами в День Победы. Сейчас на сайте проекта добавлены истории и фотографии о 114 977 героях-ветеранах. Распечатать портрет родственника для участия в шествии можно как самостоятельно, так и бесплатно в любом центре госуслуг. Присоединиться к акции может любой житель или гость столицы. Всем заполнившим анкету участника на сайте "Бессмертного полка" в день шествия придет СМС с напомнинанием.