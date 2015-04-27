Город онлайн: как стать участником "Бессмертного полка"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
28 апреля в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция на тему: "О проведении массовой народной акции "Бессмертный полк – Москва".
О том, как и где будет проходить акция, сколько человек примет в ней участие расскажет руководитель региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк – Москва" Николай Земцев. Также на пресс-конференции выступит председатель комитета общественных связей города Москвы Александр Чистяков.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 28 апреля в 14.00
- Что: пресс-конференция, посвященная патриотической акции
- Кто: Николай Земцев, Александр Чистяков
- Кому смотреть: тем, кто намерен участвовать в марше "Бессмертный полк – Москва"