27 апреля 2015, 11:26

Город онлайн: как стать участником "Бессмертного полка"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

28 апреля в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция на тему: "О проведении массовой народной акции "Бессмертный полк – Москва".

О том, как и где будет проходить акция, сколько человек примет в ней участие расскажет руководитель региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк – Москва" Николай Земцев. Также на пресс-конференции выступит председатель комитета общественных связей города Москвы Александр Чистяков.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 28 апреля в 14.00
  • Что: пресс-конференция, посвященная патриотической акции
  • Кто: Николай Земцев, Александр Чистяков
  • Кому смотреть: тем, кто намерен участвовать в марше "Бессмертный полк – Москва"

