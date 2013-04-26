Следственный комитет завершил расследование "Болотного дела"

Фото: ИТАР-ТАСС

Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Обвиняемыми по этому делу проходят 12 человек, 7 из них обвиняются также в применении насилия в отношении полиции.

По версии следствия, 6 мая 2012 года на Болотной площади Москвы обвиняемые бросали камни и куски асфальта в сотрудников полиции, обеспечивавших охрану общественного порядка во время митинга "Марш миллионов", прорывали оцепление, наносили удары сотрудникам ОМОНа и призывали к массовым беспорядкам.

"В качестве доказательств вины фигурантов уголовного дела следствие располагает большим объемом видеозаписей с камер наружного наблюдения, запечатлевших факты противоправных действий, результатами допросов более чем 500 свидетелей, многие из которых опознали обвиняемых", - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 77 человек, среди которых как сотрудники полиции, так и гражданские лица, пришедшие на митинг, а также 5 юридических лиц, которым нанесен ущерб на сумму более 28 миллионов рублей.

Дело направлено в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд

Также в Следственном комитете отмечают, что продолжается расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в организации массовых беспорядков: Сергея Удальцова, Леонида Развозжаева и Гиви Таргамадзе, а также еще четырех участников беспорядков Александра Марголина, Дмитрия Рукавишникова, Ильи Гущина и Елены Кохтаревой.

Напомним, в ноябре 2011 года 4,5 года колонии получил фигурант "Болотного дела" Максим Лузянин. Его обвиняли в применении насилия против представителя власти и участии в массовых беспорядках.

А 25 апреля 2,5 года колонии получил Константин Лебедев, которого суд назвал организатором массовых беспорядков в России, в том числе, на Болотной площади.

Беспорядки на Болотной площади произошли 6 мая 2012 года во время проведения "Марша миллионов". Митинг завершился столкновениями с полицией, в результате чего десятки человек с обеих сторон получили ранения.