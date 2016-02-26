Движение троллейбусов №15 и 13 приостановят из-за шествия в память о Немцове

Фото: m24.ru

Движение троллейбусов №15 и 13 в центре Москвы будет пристановлено во время шествия в память о Борисе Немцове 27 февраля, сообщает инфоцентр транспортного комплекса столицы.

Кроме того, планируются изменения маршрута троллейбусов №9, 24 и 38

"С 10:00 и до окончания мероприятия троллейбус №31 будет следовать от конечной станции "Лужники" до площади Никитские Ворота. С 13:00 и до окончания мероприятия троллейбусы №9 будут следовать от гостиницы "Останкино" до Капельского переулка, работа маршрута №13 приостанавливается. С 13:30 и до окончания мероприятия автобусы №24 и 38 будут следовать до Самотечной площади", - говорится в сообщении.

Ранее m24.ru сообщало, что во время марша памяти Немцова в центре Москвы перекроют движение транспорта.

Демонстрация начнется 27 февраля в 10:00 на Пушкинской площади и пройдет до проспекта Сахарова.

Движение транспорта будет ограничено по обеим сторонам бульваров Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский и на Цветном от Садового кольца до Трубной площади, также проехать нельзя будет по улице Большая Лубянка и по проспекту Академика Сахарова от Садового кольца до Тургеневской площади.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Расследованием занимается Главное следственное управление Следственного комитета России.