Более 5 тысяч студентов и Татьян посетили каток ВДНХ 25 января

Фото: пресс-служба ВДНХ

Гостями катка на ВДНХ в Татьянин день стали около 4,5 тысяч студентов и более пятисот Татьян, сообщает пресс-служба выставки.

25 января на катке ВДНХ прошла праздничная акция для студентов очного отделения и представительниц прекрасного пола по имени Татьяна. Вечером они могли приобрести билет на каток за 200 рублей, вместо 450. При этом студенток с именем Татьяна пускали покататься совершенно бесплатно.

Первыми 25 января каток посетили 500 студентов, преподавателей и сотрудников Университета юстиции. В подарок им преподнесли особую музыкальную программу, а также интересные конкурсы, мастер-классы и эстафеты.

Начиная с 17:00 всех студентов и Татьян ожидало много музыки, развлечений и вкусной еды на фудкортах катка.