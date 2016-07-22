Форма поиска по сайту

22 июля 2016, 14:14

Экономика

На фестивале варенья заработает банккроссинг

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В рамках фестиваля "Московское варенье. Дары природы" заработает банккроссинг – обмен стеклянными банками, действующий по принципу буккроссинга, сообщают организаторы фестиваля.

Люди, которым не нужны банки, смогут их сдать, а те, кто собирается сварить варенье, смогут забрать их совершенно бесплатно.

Кроме того, акция обусловлена и заботой об окружающей среде. Стекло может пролежать в земле до тысячи лет, поэтому банки из этого материала лучше использовать повторно.

За сдачу банок гости фестиваля получат приятные бонусы – купоны на 50 рублей в шале с голландскими оладушками за единовременную сдачу от трех до десяти банок, а за сдачу 20 банок участники получат в подарок лимонад.

Акция стартует 23 июля на площадке "Мастерская викингов" на Тверском бульваре и продлится до конца фестиваля. Приниматься будут только чистые стеклянные банки любого объема.

Фестиваль "Московское варенье. Дары природы" проходит в Москве с 15 июля по 7 августа. На 33 фестивальных площадках в центре и округах города можно приобрести варенье 200 сортов, а также мед, фрукты, орехи и различные сувениры. Также гостей фестиваля ждет около тысячи спортивных и творческих мастер-классов и 150 выступлений московских творческих коллективов.

акции стекло фестиваль варенья фестивали и праздники

