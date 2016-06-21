Накануне годовщины начала войны в Москве пройдет акция "Свеча памяти"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

21 июня, накануне дня начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года) по всей стране проходит акция "Свеча памяти", сообщает ТАСС.

В Москве она начнется с панихиды в Елоховском (Богоявленском) соборе и поминовения всех павших в ВОВ. В храме установят центральную "Свечу памяти" и свечи от всех народов СССР. После этого процессия со свечами отправится к Центральному музею Великой Отечественной войны.

Там в Зале памяти и скорби установят символическую свечу, которая будет гореть до вечера 22 июня. Шествие будут сопровождать мотоциклисты из клуба "Ночные волки".

В 21:00 люди будут зажигать свечи на улицах и в окнах домов. Фотографии свечей участники акции выложат в социальных сетях с хештегом #свечапамяти22июня.

В это же время на Крымской набережной в Москве зажгут "Линию памяти" из 1418 "георгиевских" свечей. Каждая будет посвящена одному дню войны.

Еще одна акция – "Вахта памяти. Вечный огонь" – пройдет на Болотной площади в ночь с 21 на 22 июня. В ней примут участие представители молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов вместе с ветеранами Великой Отечественной войны. Участникам мероприятия расскажут пять историй обычных людей, которые жили в разных городах: Москве, Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Бресте в день начала Великой Отечественной войны. Для этого установят декорации, изображающие главные достопримечательности пяти городов.

На площади заработает кинотеатр под открытым небом, где всю ночь будут транслировать фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. Также состоятся показ военной техники и концертная программа.

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, пройдут 21 и 22 июня еще в восьми московских парках. Днем 22 июня в парке Победы на Поклонной горе состоится возложение цветов и венков, в Лианозовском парке пройдет торжественный митинг, а в парке "Северное Тушино" – памятная акция "Кораблик памяти". Участники создадут кораблики своими руками, напишут пожелания и отправят в плавание в Химкинское водохранилище. В 04:00 22 июня в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве пройдет церковная служба, где зажгут памятные свечи и запустят в небо светящиеся шары.