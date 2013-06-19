29 июня в "Сокольниках" расскажут о правилах езды на скутере

Акция в поддержку безопасной езды на скутере пройдет в "Сокольниках"

По данным ГИБДД, за пять месяцев 2013 года только в Москве количество аварий на двухколесном транспорте выросло вдвое. Чтобы остановить негативную тенденцию, молодые люди решили провести акцию "Скутер по правилам". Она будет проходить 29 июня в парке Сокольники с 17 до 19 часов, рассказала в эфире "Москва FM" заместитель председателя Молодежного совета ВАО Ольга Дроздова.

"Мы, молодежь восточного округа, тоже очень яро реагируем на ту проблему, которая возникает. Безумно жалко тех ребят, которые гоняют на скутерах и губят свои жизни. Поэтому мы и придумали эту замечательную акцию", – сообщила Дроздова.

В рамках акции планируется открыть несколько интерактивных площадок, выставку скутеров, а также провести ток-шоу "Безопасная альтернатива", где выступят представители скутер-сообществ, госавтоинспекции и других общественных организаций в сфере безопасности дорожного движения.

Также будет организована площадка "Получи права на скутер", где любой желающий сможет "сдать экзамен" и получить символические права на вождение скутера от представителя ГИБДД.

В финале состоится концертная программа и массовый флешмоб "Передвигаюсь по правилам". Сотни скутеристов проедут организованной колонной по дорогам восточного округа. На перекрестках и светофорах владельцы скутеров будут раздавать памятки передвижения на дорогах и сувениры с символикой акции.

Напомним, в ноябре вступит в силу новый закон, который предпишет всем скутеристам получать водительские удостоверения новой категории М(мопед).