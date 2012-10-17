У здания СК за нарушение порядка задержали двух девушек

Фото: ИТАР-ТАСС

У здания Следственного комитета полиция задержала двух девушек за нарушение общественного порядка.

Их доставят в отделение полиции, где будет решаться вопрос об административном наказании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время следователи допрашивают фигурантов уголовного дела по факту подготовки к массовым беспорядкам в России - Сергея Удальцова, Константина Лебедева и Леонида Развозжаева.

Ранее сообщалось, что рядом со зданием Следственного комитета был обнаружен подозрительный портфель. Его обследовали кинологи, но взрывчатых веществ не обнаружили