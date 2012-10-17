Форма поиска по сайту

17 октября 2012, 18:37

Экономика

У здания СК за нарушение порядка задержали двух девушек

Фото: ИТАР-ТАСС

У здания Следственного комитета полиция задержала двух девушек за нарушение общественного порядка.

Их доставят в отделение полиции, где будет решаться вопрос об административном наказании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время следователи допрашивают фигурантов уголовного дела по факту подготовки к массовым беспорядкам в России - Сергея Удальцова, Константина Лебедева и Леонида Развозжаева.

Ранее сообщалось, что рядом со зданием Следственного комитета был обнаружен подозрительный портфель. Его обследовали кинологи, но взрывчатых веществ не обнаружили

акции уголовные дела задержания Следственный комитет РФ Сергей Удальцов чп

