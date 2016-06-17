В столице пройдут акции ко Дню памяти и скорби

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Акции "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" на Болотной площади пройдут в Москве в ночь с 21 на 22 июня, сообщает портал mos.ru.

"Вахта памяти. Вечный огонь" начнется 21 июня в 23:00 на Болотной площади. В этом году акция пройдет в Москве в 25-й раз. В ней примут участие представители молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов вместе с ветеранами Великой Отечественной войны.

К акции присоединятся военно-патриотические, реконструкционные клубы и военно-поисковые отряды Москвы и Подмосковья. Ожидается участие более трех тысяч человек.

Участникам мероприятия на Болотной площади расскажут пять историй обычных людей, которые жили в разных городах: Москве, Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Бресте в день начала Великой Отечественной войны. Для этого установят декорации, изображающие главные достопримечательности пяти городов.

На площади заработает кинотеатр под открытым небом, где всю ночь будут транслировать фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. Также состоятся показ военной техники и концертная программа.

В 20:00 21 июня начнется акция "Линия памяти", в рамках которой будет зажжено 1418 свечей. Акция продлится до тех пор, пока не прогорит последняя свеча. Горение свечей будут поддерживать волонтеры, именуемые Хранителями огня.

В Александровском саду в 04:00 состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Голос Юрия Левитана объявит о начале войны, а на видеоэкранах покажут военную хронику. После возложения цветов пройдет минута молчания, затем в 05:00 покажут фильм "Брестская крепость".

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, пройдут 21 и 22 июня еще в восьми московских парках. Днем 22 июня в парке Победы на Поклонной горе состоится возложение цветов и венков, в Лианозовском парке пройдет торжественный митинг, а в парке "Северное Тушино" пройдет памятная акция "Кораблик памяти". Участники создадут кораблики своими руками, напишут пожелания и отправят в плавание в Химкинское водохранилище. В 04:00 22 июня в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве пройдет церковная служба, где зажгут памятные свечи и запустят в небо светящиеся шары.