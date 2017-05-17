Руководители Volkswagen стали фигурантами уголовного дела

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Расследование по подозрению в манипуляциях на рынке акций начала прокуратура в отношении руководителя концерна Volkswagen Маттиаса Мюллера, главы наблюдательного совета компании Дитера Печа и бывшего председателя правления Мартина Винтеркорна. Об этом сообщает ТАСС.

Федеральное управление финансового надзора ФРГ (BaFin) подало иск еще в 2016 году. Руководителей подозревают в манипуляциях с акциями Porsche Automobil Holding SE.

Компании должны сразу опубликовывать информацию, которая может сильно повлиять на курсы акций. Если руководство этого не делает, то его могут обвинить в манипуляциях. Члены правления Volkswagen запоздали с публикацией таких данных, считают в BaFin.