17 мая 2017, 16:24

Экономика

Руководители Volkswagen стали фигурантами уголовного дела

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Расследование по подозрению в манипуляциях на рынке акций начала прокуратура в отношении руководителя концерна Volkswagen Маттиаса Мюллера, главы наблюдательного совета компании Дитера Печа и бывшего председателя правления Мартина Винтеркорна. Об этом сообщает ТАСС.

Федеральное управление финансового надзора ФРГ (BaFin) подало иск еще в 2016 году. Руководителей подозревают в манипуляциях с акциями Porsche Automobil Holding SE.

Компании должны сразу опубликовывать информацию, которая может сильно повлиять на курсы акций. Если руководство этого не делает, то его могут обвинить в манипуляциях. Члены правления Volkswagen запоздали с публикацией таких данных, считают в BaFin.

Volkswagen оказался в центре скандала после обнаружения в выпускаемых им авто ПО, которое снижало показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. Таким образом, транспортные средства отвечали экологическим нормам лишь по документам. В действительности же они превышали уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз.

Концерн в США должен будет выплатить в связи со скандалом штраф размером примерно в 4,3 миллиарда долларов.

