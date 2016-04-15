Акция "Продукты – в помощь маме" распространится на все районы Москвы

Фото: ТАСС/Вадим Рымаков

Акция поддержки многодетных семей "Продукты – в помощь маме", пилотный проект которой запущен в районе Кузьминки, охватит весь город, сообщает ТАСС.

Проект реализуется уже вторую неделю. В его рамках каждый четверг многодетные малоимущие семьи смогут получить бесплатные молочные продукты – молоко, кефир, йогурт, творог. Так, на этой неделе 400 малоимущим семьям выдали более 15 тысяч единиц продукции.

Мероприятие нашло живой отклик у москвичей, и в будущем планируется распространить проект на все районы столицы. Кроме того, начали поступать заявки и из других регионов.

Ранее m24.ru сообщало, что малоимущие семьи будут получать сертификаты, с помощью которых можно будет покупать товары для детей. С помощью сертификатов можно будет приобрести, к примеру, канцелярские товары или книги.

Кроме того, малоимущим гражданам выдаются электронные сертификаты на приобретение продуктов. В этом году планируется предоставить около 500 тысяч сертификатов, что почти на 90 тысяч больше, чем в прошлом году.

Сертификат на продукты выдается тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Это может быть москвич, оставшийся без работы, многодетная семья, инвалид, пенсионер. О своей ситуации человек должен заявить в центр социального обслуживания, или в отдел социальной защиты, или в управу своего района.