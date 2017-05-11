Более 200 музеев и галерей примут участие в акции "Ночь в музее"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 200 культурных институций примут участие в акции "Ночь в музее", которая пройдет в столице 20 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Свою программу на 11-й по счету "Ночи в музее" представят не только музеи и галереи, но и школы искусств и арт-центры. Перед главными площадками развернутся сцены на открытом воздухе, где пройдут выступления артистов и творческие встречи.

Посетители музеев смогут принять участие в уникальных экскурсиях, послушать лекции и выступления музыкантов или стать свидетелями перформансов, подготовленных современными художниками.

Основными площадками акции станут крупнейшие музеи города, которые в этот вечер будут работать бесплатно. В ЦВЗ "Манеж" пройдут лекция о звуковых инсталляциях и концерт современной музыки, биологический Тимирязевский музей познакомит посетителей с ночными животными, Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства проведет творческие мастер-классы, а в саду "Эрмитаж" пройдет цикл "Открытых лекций", где выступят ведущие специалисты в области культуры и искусства.

Подробности расписания акции станут известны после 12 мая.