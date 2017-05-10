Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая 2017, 11:43

Экономика

M24.ru покажет, где и как в этом году пройдет акция "Ночь в музее"

16 мая в ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная проведению акции "Ночь в музее". В этом году столичные музеи будут открыты для посетителей в ночь с 20 на 21 мая. О программе культурных мероприятий и площадках, на которых будут проходить всевозможные квесты, мастер-классы и экскурсии, расскажут:

  • первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов;
  • руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

Трансляцию смотрите на этой странице 16 мая в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
акции Ночь в музее прямые трансляции пресс-конференции смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика