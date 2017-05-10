M24.ru покажет, где и как в этом году пройдет акция "Ночь в музее"

16 мая в ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная проведению акции "Ночь в музее". В этом году столичные музеи будут открыты для посетителей в ночь с 20 на 21 мая. О программе культурных мероприятий и площадках, на которых будут проходить всевозможные квесты, мастер-классы и экскурсии, расскажут:



первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов;

руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

Трансляцию смотрите на этой странице 16 мая в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.