Активисты пикетируют посольство США в защиту радио "Свобода"

Фото: ИТАР-ТАСС

Активисты собираются провести пикет перед посольством США в Москве в защиту радио "Свобода". Участники акции хотят обратить внимание общественности на массовое увольнение сотрудников и уход радиостанции в Интернет.

Принять участие в акции собираются около 30 человек, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" координатор акции Кирилл Филимонов. По плану мероприятия, активисты будут стоять по одному человеку 10-15 минут, затем меняться, сообщает "Интерфакс".

По мнению организаторов акции, произошедшее с радио было разгромом редакции. Отметим, что "Свобода" являлась одним из рупоров оппозиции.

Напомним, в середине сентября на должность директора русской службы "Радио Свобода" была назначена Мария Гессен, бывший главный редактор журнала "Вокруг света". Через неделю появилась информация, что сотрудников радио начали в массовом порядке увольнять. По словам Гессен, решение было принято не ей, а прежним руководством редакции.

Также стало известно, что с 10 ноября радио будет вещать только в интернете. Вещание на средних волнах прекратится. По словам главы представительства корпорации "Радио Свободная Европа" Елены Глушковой, это связано с тем, что среди учредителей радио более половины иностранцев. По российскому законодательству вещать в средневолновом диапазоне может только радиостанция, в учредительском составе которой не более 48% граждан зарубежных стран.

Отметим, что увольнение Гессен из журнала "Вокруг света" было также скандальным. Редактор рассказала, что причиной увольнения было ее нежелание освещать "полет Путина" с редкими журавлями стерхами. По заявлению руководства журнала Гессен была уволена из-за недостаточной эффективности работы.