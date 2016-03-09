LIVE: как пройдет "Тотальный диктант" в 2016 году

10 марта в ТАСС пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург-Новосибирск, посвященная организации "Тотального диктанта" в 2016 году.
Образовательная акция проводится ежегодно. Принять в ней участие могут все желающие. Авторами текстов диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Евгений Водолазкин и другие.
О том, что ждет участников в этом году, расскажут:
- руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец;
- ученый-лингвист Максим Кронгауз;
- телеведущая Яна Чурикова;
- главный координатор по Москве Мария Ровинская и автор текста диктанта 2016 года, который будет представлен на пресс-конференции в ТАСС;
- главный координатор проекта Ирина Рожкова;
- ведущая занятий по подготовке к диктанту "Русский по пятницам" Елена Калинина;
- региональный координатор проекта Ксения Семенюк;
- региональный координатор Дарья Мейзер;
- председатель Экспертного совета "Тотального диктанта" Наталья Кошкарева.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 10 марта в 14:00
- Что: обсуждение "Тотального диктанта"
- Кто: организаторы акции
- Кому смотреть: тем, кто любит русский язык