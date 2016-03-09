LIVE: как пройдет "Тотальный диктант" в 2016 году

10 марта в ТАСС пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург-Новосибирск, посвященная организации "Тотального диктанта" в 2016 году.

Образовательная акция проводится ежегодно. Принять в ней участие могут все желающие. Авторами текстов диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Евгений Водолазкин и другие.

О том, что ждет участников в этом году, расскажут:



руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец;

ученый-лингвист Максим Кронгауз;



телеведущая Яна Чурикова;

главный координатор по Москве Мария Ровинская и автор текста диктанта 2016 года, который будет представлен на пресс-конференции в ТАСС;

главный координатор проекта Ирина Рожкова;

ведущая занятий по подготовке к диктанту "Русский по пятницам" Елена Калинина;

региональный координатор проекта Ксения Семенюк;

региональный координатор Дарья Мейзер;

председатель Экспертного совета "Тотального диктанта" Наталья Кошкарева.

