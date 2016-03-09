Форма поиска по сайту

09 марта 2016, 13:57

Экономика

LIVE: как пройдет "Тотальный диктант" в 2016 году

10 марта в ТАСС пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург-Новосибирск, посвященная организации "Тотального диктанта" в 2016 году.

Образовательная акция проводится ежегодно. Принять в ней участие могут все желающие. Авторами текстов диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Евгений Водолазкин и другие.

О том, что ждет участников в этом году, расскажут:

  • руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец;
  • ученый-лингвист Максим Кронгауз;
  • телеведущая Яна Чурикова;
  • главный координатор по Москве Мария Ровинская и автор текста диктанта 2016 года, который будет представлен на пресс-конференции в ТАСС;
  • главный координатор проекта Ирина Рожкова;
  • ведущая занятий по подготовке к диктанту "Русский по пятницам" Елена Калинина;
  • региональный координатор проекта Ксения Семенюк;
  • региональный координатор Дарья Мейзер;
  • председатель Экспертного совета "Тотального диктанта" Наталья Кошкарева.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 10 марта в 14:00
  • Что: обсуждение "Тотального диктанта"
  • Кто: организаторы акции
  • Кому смотреть: тем, кто любит русский язык

