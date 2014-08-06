"Экспериментаниум" запустил акцию "Научная среда"

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В музее занимательных наук "Экспериментаниум" стартует акция "Научная среда". У ее участников есть шанс получить скидку на входной билет в музей.

Скидка полагается тем, кто выполнит специальное задание, которое планируют обновлять каждую среду. Задания будут публиковать здесь.

6 августа участникам проекта предложат смастерить макет марсохода из спичечного коробка. Украшать поделку можно любыми деталями. Результат работы нужно продемонстрировать сотрудникам кассы музея. За один макет предоставляется скидка на один взрослый и один детский билет.

Выбор задания связан с тем, что 6 августа 2012 года марсоход "Кьюриосити" совершил удачную посадку на Марс.

Акция "Научная среда" будет действовать весь август. Стоимость билета со скидкой – 300 рублей.