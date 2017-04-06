Более 50 тысяч человек приняли участие в акции памяти "Питер – мы с тобой!" на Манежной площади в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
Акцию организовали в память о жертвах теракта в петербургском метрополитене, который произошел 3 апреля. В результате взрыва погибли 14 человек и более 50 получили ранения.
Мероприятие провели Московская Федерация профсоюзов, профсоюз работников метрополитена и транспортная ассоциация московской агломерации.
Участники акции возложили цветы и зажгли свечи у памятного знака "Город-герой Ленинград".
Водителей просят по возможности отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения по городу с учетом возможных осложнений дорожного движения в вечерний час пик.