Акция памяти "Питер – мы с тобой!" прошла на Москве

Более 50 тысяч человек приняли участие в акции памяти "Питер – мы с тобой!" на Манежной площади в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Акцию организовали в память о жертвах теракта в петербургском метрополитене, который произошел 3 апреля. В результате взрыва погибли 14 человек и более 50 получили ранения.

Мероприятие провели Московская Федерация профсоюзов, профсоюз работников метрополитена и транспортная ассоциация московской агломерации.

Участники акции возложили цветы и зажгли свечи у памятного знака "Город-герой Ленинград".