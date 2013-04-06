На "Тотальный диктант" в Москве пришли около двух тысяч человек

В Москве закончился "Тотальный диктант"

Столица проверила знание русского языка: в Москве прошел "Тотальный диктант". Тест на грамотность прошел в 180 городах мира – на всех континентах.

Организаторы акции планируют, что проверить свою грамотность придут в целом около 30 тысяч человек, в Москве эта цифра составила две тысячи.

Проверить свои знания в столице можно было на 10 площадках, среди которых факультет журналистики МГУ, Московская высшая школа социальных и экономических наук, Российская государственная библиотека для молодежи, Российский университет дружбы народов, офис "Яндекса" и другие.

Автором текста выступила Дина Рубина. Читали его актеры, журналисты и музыканты: Леонид Ярмольник, Алексей Кортнев, Юрий Колокольников, Дмитрий Быков и другие.

Результаты проверки будут объявлены 8 апреля. Узнать их можно будет на сайте акции.