Бранденбургские ворота в Берлине окрасились в цвета британского флага

Фото: ТАСС/Zuma/Emmanuele Contini

Бранденбургские ворота в Берлине и ряд других знаковых сооружений по всему миру окрасились в цвета британского флага в память о жертвах лондонских терактов 3 июня. Об этом сообщает The Telegraph.

Акция призвана стать свидетельством солидарности и поддержки жителям Великобритании после очередной атаки террористов. Подсветку берлинских ворот включили примерно в 22:00 по местному времени, или в 23:00 по Москве.

Британская столица подверглась атакам террористов вечером в субботу, 3 июня. В результате терактов погибли семь человек, 48 пострадали. По подозрению в причастности к атакам полиция арестовала 12 человек, трое нападавших были уничтожены.