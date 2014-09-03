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Новости культурного мира

03 сентября 2014, 19:01

Библиотеку крейсера "Москва" укомплектовала "Вечерка"

акции библиотеки книги Вечерняя Москва черноморский флот Севастополь крейсер Москва

Фото: M24.ru/ Михаил Сипко

Сотрудники "Вечерней Москвы" собрали больше двух тысяч книг для библиотеки ракетного крейсера "Москва". Чтобы доставить книжную подборку на флагман Черноморского флота, редакция организовала книжный автопробег до Севастополя.

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Участники акции привезли в столицу Черноморского флота больше двух тысяч книг. Новые издания для моряков собирали не только все сотрудники газеты, но и партнеры "Вечерки", а также многие ее читатели. Выбор изданий оказался весьма разнообразным: научно-познавательная и художественная литература, энциклопедии, словари иностранных языков.

С собранным "багажом знаний" сотрудники "Вечерки" 28 августа отправились из столицы в Севастополь. Преодолев более двух тысяч километров и посетив по дороге десятки городов, 1 сентября журналисты добрались до 14-го пирса базы Черноморского флота России в Севастополе. Здесь прошло торжественное построение моряков и церемония передачи книг в корабельную библиотеку.

"Спасибо газете "Вечерняя Москва"! Ваши книги будем читать на стоянках и во время отдыха от дежурства", – прокомментировал акцию командир корабля, гвардии капитан первого ранга Сергей Тронев.

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