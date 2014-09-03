Библиотеку крейсера "Москва" укомплектовала "Вечерка"

Фото: M24.ru/ Михаил Сипко

Сотрудники "Вечерней Москвы" собрали больше двух тысяч книг для библиотеки ракетного крейсера "Москва". Чтобы доставить книжную подборку на флагман Черноморского флота, редакция организовала книжный автопробег до Севастополя.

Участники акции привезли в столицу Черноморского флота больше двух тысяч книг. Новые издания для моряков собирали не только все сотрудники газеты, но и партнеры "Вечерки", а также многие ее читатели. Выбор изданий оказался весьма разнообразным: научно-познавательная и художественная литература, энциклопедии, словари иностранных языков.

С собранным "багажом знаний" сотрудники "Вечерки" 28 августа отправились из столицы в Севастополь. Преодолев более двух тысяч километров и посетив по дороге десятки городов, 1 сентября журналисты добрались до 14-го пирса базы Черноморского флота России в Севастополе. Здесь прошло торжественное построение моряков и церемония передачи книг в корабельную библиотеку.

"Спасибо газете "Вечерняя Москва"! Ваши книги будем читать на стоянках и во время отдыха от дежурства", – прокомментировал акцию командир корабля, гвардии капитан первого ранга Сергей Тронев.