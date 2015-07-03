Участники "Велоночи" оденутся в цвета линий столичного метро

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В столице в ночь с 4 на 5 июля пройдет акция "Велоночь", посвященная 80-летнему юбилею столичного метрополитена.

Организатор мероприятия, историк и культуролог Сергей Никитин, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что ждет участников флешмоба.

"Акция пройдет в Москве девятый раз. Мы проводим ее в самых красивых городах мира: Петербурге, Лондоне, Стамбуле. Это шанс присоединиться к большое увлекательному путешествию. Средняя скорость велопотока – максимум 10 километров в час.

У метро 10 цветов и мы просим участников одеться в цвета ветки на которой они живут. Это делается еще и для того, чтобы было легче возвращаться домой. Когда мы завершим велопрогулку в 4 часа утра у стадиона "Динамо", сразу будет понятно, кто куда едет", – сказал он.

Организатор "Велоночи" – о маршруте, экскурсии и дресс-коде

Никитин отметил, что велоэкскурсия будет транслироваться по радиостанции "Маяк".

Заезд стартует в 00.00 от метро "Сокольники", а финиширует в 5.00 – 5.30 у метро "Динамо". Велосипедисты проедут по центру города, по Садовому кольцу и по Ленинградке.

Добавим, на время акции в столице перекроют часть улиц. Их будут закрывать на время движения велосипедистов. В среднем, время перекрытия составит 20–30 минут.