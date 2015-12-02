Цукерберг пожертвует почти все свои акции Facebook на благотворительность

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что он и его жена Присцилла Чан намерены пожертвовать 99% имеющихся у них акций компании Facebook на благотворительность. Об этом Цукерберг сообщил на своей странице.

"Цели, на которых мы сосредоточимся прежде всего, это индивидуальное обучение, лечение болезней, объединение людей и построение прочных сообществ. Мы на протяжении нашей жизни пожертвуем 99% акций Facebook, которые сейчас стоят около 45 миллиардов долларов, на то, чтобы помочь другим сделать этот мир лучше для следующего поколения", – написал Цукерберг.

Как уточняют СМИ, он не намерен продавать или дарить акции компании больше, чем на 1 миллиард в год в течение трех последующих лет

Заявление основатель Facebook опубликовал в связи с рождением дочери, которую назвали Макс.