"Активный гражданин" опубликовал афишу мероприятий на год

"Активный гражданин" создал афишу событий на год, сообщается на сайте проекта. Из нее москвичи узнают о готовящихся в столице мероприятиях, участие в которых доступно пользователям проекта.

"Афиша" – это новый раздел сайта проекта. В нем размещен удобный план мероприятий на 2016–2017 годы. Всего в афише более 60 событий, которые разбиты на категории. Здесь есть уникальные праздники и фестивали, выставки, спортивные состязания, развлекательные мероприятия.

Афиша представляет собой таблицу. Дата и название события сопровождаются кратким описанием, указанием на то, кому оно может быть интересно (большим семьям, детям, студентам). Последний столбец расскажет, как попасть на то или иное событие участникам проекта. Заказать билеты на большинство из них можно в "Магазине поощрений".

В таблице представлена популярная программа "Активный гражданин идет в театр", которую органично дополнят тематические посещения экспозиций "Активный гражданин идет в музей".

Ключевым условием участия практически во всех мероприятиях является активное участие в голосованиях проекта. А для того чтобы попасть на самые популярные, нужен бейдж "Я – избиратель. Я решаю", который будет присвоен избирателям, зачекинившимся в приложении "Активный гражданин" на своих избирательных участках.