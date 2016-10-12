Сергей Шнуров отдаст 300 тысяч своему поклоннику за лучшую афишу

Фото: Instagram

Лидер группы "Ленинград" назвал имя счастливчика, которому подарит 300 тысяч за создание лучшей афиши. Об этом исполнитель написал в своем Инстаграме.

Победителем конкурса, проходившего в соцсети, стал Максим Шангин. "Поощрительные призы тоже будут, – уточнил музыкант. – О них напишу позже, поскольку очень много действительно классных работ и очень сложно выбрать. Спасибо!"

Соревнование объявили неделю назад, и за это время в нем приняли участие 4 тысячи человек. За победу Шнуров пообещал 300 тысяч рублей, и замотивированные художники буквально круглосуточно присылали артисту свои работы.

Решение артиста одобрили и его подписчики: за несколько часов публикация получила более 32 тысяч "лайков".