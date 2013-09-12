Форма поиска по сайту

12 сентября 2013, 19:02

Культура

Фильм "Два ствола" за выходные собрал 2 миллиона долларов

"Афиша": Фильм "Два ствола" за выходные заработал 2 миллиона долларов

Снятый по комиксам комедийный боевик Бальтазара Кормакура "Два ствола" за минувшие выходные собрал в прокате 2 миллиона долларов. Тем самым он потеснил "Одноклассников 2" и занял первое место в кинорейтинге.

"Два ствола" - история спецагентов из враждующих организаций, пристрелить которых жаждут как бандиты, так и сотрудники ЦРУ. Фильм, главную роль в котором сыграл Марк Уолберг, полон перестрелок и черного юмора.

Опустившийся на второе место фильм Адама Сэндлера "Одноклассники 2" заработал за выходные 1 миллион 700 тысяч долларов, чем довел общие сборы до 7 миллионов долларов.

Третье место кинорейтинга занимает анимационный фильм "Гадкий я 2". Его общие сборы составляют 32 миллиона долларов, сборы за уикенд – 1 миллион 600 тысяч долларов.

