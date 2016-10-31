Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября 2016, 00:46

Транспорт

Более 30 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 30 авиарейсов задержаны в московских аэропортах, еще около 10 отменены, следует из данных онлайн-табло воздушных портов.

В Шереметьеве задерживаются 26 рейсов, еще один отменен. В Домодедове задержаны шесть рейсов, пять отменено. Во Внукове все самолеты вылетят по расписанию.

В столичном регионе в минувшие сутки наблюдалась облачная и сырая погода. На данный момент в Москве идет снег, а на дорогах местами образовалась наледь. В городе столбики термометров опустятся до двух градусов мороза, в Подмосковье - до минус пяти.

аэропорты самолеты рейсы задержки отмены авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика