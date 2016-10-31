Более 30 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 30 авиарейсов задержаны в московских аэропортах, еще около 10 отменены, следует из данных онлайн-табло воздушных портов.

В Шереметьеве задерживаются 26 рейсов, еще один отменен. В Домодедове задержаны шесть рейсов, пять отменено. Во Внукове все самолеты вылетят по расписанию.

В столичном регионе в минувшие сутки наблюдалась облачная и сырая погода. На данный момент в Москве идет снег, а на дорогах местами образовалась наледь. В городе столбики термометров опустятся до двух градусов мороза, в Подмосковье - до минус пяти.