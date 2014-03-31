Росавиация снимет запрет на провоз жидкостей в самолетах со 2 апреля

Фото: ИТАР-ТАСС

Росавиации снимет со 2 апреля запрет на провоз жидкостей в ручной клади в самолетах, сообщает ИТАР-ТАСС. При этом сохраняется запрет на провоз жидкостей объемом более 100 миллилитров.

Напомним, что 27 марта столичный аэропорт Шереметьево снял запрет на провоз жидкостей на борту самолета.

Полный запрет на пронос жидкостей в самолет вступил в силу 8 января 2014 года. Ранее также сообщалось, что запрет продлится до 1 апреля. На борту воздушного судна запрещено перевозить любые емкости с жидкостями, гелями, аэрозолями, кремами, пастами, а также лекарства, и детское питание, в том числе материнское молоко.

При этом запрет распространяется только на неопознанные жидкости - в ходе предполетного досмотра они должны пройти спецпроверку как не представляющие опасности по условиям безопасности.

Исключение составят лишь те жидкости, которые были куплены duty-free и упакованы в надежно запечатанный прозрачный пакет, обеспечивающий идентификацию его содержимого и доступа к нему в течение полета. Также у пассажира должен быть чек, подтверждающий покупку в день поездки.