Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января 2017, 14:33

Транспорт

Рейсы в Баку будут выполнять из аэропорта Жуковский

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиарейсы в Баку начнут выполнять из подмосковного аэропорта Жуковский с 14 марта, сообщает пресс-служба авиагавани.

В столицу Азербайджана будут летать самолеты авиакомпания Pegas Fly ("Икар") по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.

Рейсы запланированы в период с 14 по 25 марта, будут ли осуществляться полеты после этих дат пока неизвестно.

Из аэропорта Жуковский выполняются рейсы в Киргизию, Белоруссию и на паритетной основе в Таджикистан, а с 15 февраля самолеты будут летать в Казахстан. Также идет согласование полетов в Тель-Авив.

Ранее Росавиация разрешила российским авиаперевозчикам выполнять международные рейсы из аэропорта Жуковский в 11 стран по 17 маршрутам. Лайнеры будут летать в Вену, Болгарию, Будапешт, Мюнхен, Тбилиси, Пекин, Анталью, Прагу и другие города мира.

аэропорты Жуковский полеты Азербайджан авиа и аэропорты Баку

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика