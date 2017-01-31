Рейсы в Баку будут выполнять из аэропорта Жуковский

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиарейсы в Баку начнут выполнять из подмосковного аэропорта Жуковский с 14 марта, сообщает пресс-служба авиагавани.

В столицу Азербайджана будут летать самолеты авиакомпания Pegas Fly ("Икар") по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.

Рейсы запланированы в период с 14 по 25 марта, будут ли осуществляться полеты после этих дат пока неизвестно.