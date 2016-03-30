Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 марта 2016, 17:29

Транспорт

Аэропорт Жуковский сможет принять спортсменов ЧМ-2018

Фото: ramport.aero

Аэропорт Жуковский сможет принимать участников Чемпионата Мира по футболу 2018 года, сообщает Агентство "Москва".

По словам начальника управления государственно-частного партнерства инвестиционных проектов АНО "Дирекция Московского транспортного узла" Евгения Глумова, четвертый аэропорт столицы имеет выгодное географическое расположение.

"Аэропорт Раменское (окончательное название аэропорта будет Жуковский – прим. ред.) удобно расположен, чтобы его использовать с точки зрения дислокации ответственных подразделений за подготовку FIFA, им удобно было бы Раменское использовать с точки зрения базирования командных штабов, потому что в этом направлении находятся две или три базы, куда будут прилетать команды. С точки зрения пассажиропотока – это рынок должен определять, кто полетит к ним", – отметил он.

Как ранее сообщал министр транспорта РФ Максим Соколов, столичные аэропорты готовы к пиковым нагрузкам, которые могут возникнуть во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Жуковский также планируют включить в общую транспортную схему.

Всего в транспортную инфраструктуру при подготовке к турниру планируется вложить 330 миллиардов рублей. Это самая затратная статья федеральной целевой программы. 151,5 миллиарда будет выделено из федерального бюджета, 34 миллиарда – вложения субъектов РФ и 146 миллиардов рублей власти рассчитывают привлечь в строительство объектов за счет внебюджетных источников.

Ссылки по теме


Аэропорт Жуковский начнет работать уже весной этого года. Сначала откроют первый пассажирский терминал площадью более 15 тысяч квадратных метров. Затем его планируют расширить и построить второй пассажирский терминал. Их общая площадь составит 60 тысяч квадратных метров.

После ввода в эксплуатацию всего комплекса в 2021 году новая воздушная гавань будет ежегодно обслуживать до 12 миллионов пассажиров и 40 тысяч тонн грузов.

Рядом с аэровокзалом откроют платформу "Отдых", на которой будут останавливаться поезда "Спутник". От нее до Жуковского проследуют автобусы-шаттлы. Таким образом, время в пути до аэропорта составит 45 минут.

Сюжет: Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года
аэропорты футбол чемпионат мира Жуковский подготовка авиа и аэропорты новости спорта

