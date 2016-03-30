Аэропорт Жуковский сможет принять спортсменов ЧМ-2018

Фото: ramport.aero

Аэропорт Жуковский сможет принимать участников Чемпионата Мира по футболу 2018 года, сообщает Агентство "Москва".

По словам начальника управления государственно-частного партнерства инвестиционных проектов АНО "Дирекция Московского транспортного узла" Евгения Глумова, четвертый аэропорт столицы имеет выгодное географическое расположение.

"Аэропорт Раменское (окончательное название аэропорта будет Жуковский – прим. ред.) удобно расположен, чтобы его использовать с точки зрения дислокации ответственных подразделений за подготовку FIFA, им удобно было бы Раменское использовать с точки зрения базирования командных штабов, потому что в этом направлении находятся две или три базы, куда будут прилетать команды. С точки зрения пассажиропотока – это рынок должен определять, кто полетит к ним", – отметил он.

Как ранее сообщал министр транспорта РФ Максим Соколов, столичные аэропорты готовы к пиковым нагрузкам, которые могут возникнуть во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Жуковский также планируют включить в общую транспортную схему.

Всего в транспортную инфраструктуру при подготовке к турниру планируется вложить 330 миллиардов рублей. Это самая затратная статья федеральной целевой программы. 151,5 миллиарда будет выделено из федерального бюджета, 34 миллиарда – вложения субъектов РФ и 146 миллиардов рублей власти рассчитывают привлечь в строительство объектов за счет внебюджетных источников.

Аэропорт Жуковский начнет работать уже весной этого года. Сначала откроют первый пассажирский терминал площадью более 15 тысяч квадратных метров. Затем его планируют расширить и построить второй пассажирский терминал. Их общая площадь составит 60 тысяч квадратных метров.

После ввода в эксплуатацию всего комплекса в 2021 году новая воздушная гавань будет ежегодно обслуживать до 12 миллионов пассажиров и 40 тысяч тонн грузов.

Рядом с аэровокзалом откроют платформу "Отдых", на которой будут останавливаться поезда "Спутник". От нее до Жуковского проследуют автобусы-шаттлы. Таким образом, время в пути до аэропорта составит 45 минут.