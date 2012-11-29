Аэропорты изменили расписание 250 рейсов из-за снегопада

Фото: ИТАР-ТАСС

Расписание для более чем 250 авиарейсов московские аэропорты изменили в связи с обильным снегопадом, продолжающимся со вчерашнего дня. Так, в Домодедово на неопределенное время задержаны 33 вылета и 66 прилетов, 60 рейсов изменили графики, два – отменены.

В Шереметьево отменено 15 рейсов, 12 задержаны на неопределенное время, 30 задержаны ненадолго.

Во Внуково отправляет с задержкой 4 самолета, прибытие задерживается у 22 воздушных судов, пять рейсов в Москву отменены, преимущественно из Украины, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о задержке двух десятков рейсов.

Отметим, что, судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода не изменится. На утро четверга в Москве выпало 15-17 сантиметров осадков, за ночь этот показатель увеличится еще на 15-20 сантиметров, в первой половине дня выпадет еще до четырех сантиметров снега. Будет тепло, чуть ниже нуля, при этом будет дуть порывистый ветер, способствующий образованию снежных накатов.