Аэропорт Жуковский откроют этой весной

Фото: ramport.aero
Четвертый аэропорт в московском авиационном узле – аэропорт Жуковский – начнет работу этой весной, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы "Ростеха" Дмитрия Шугаева.
"Мы обязательно откроемся этой весной. Все идет по плану", – сказал он.
Аэропорт Жуковский обладает самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 километра), аэропорт действует в качестве единого авиационного центра экспериментальной, государственной и гражданской авиации. Строить новый аэровокзальный комплекс планировалось в три этапа.
15 марта в тестовом режиме открыли пассажирский терминал площадью более 15 тысяч квадратных метров. В рамках следующих этапов планируется расширить первый и построить второй пассажирский терминал.
В результате площадь терминалов составит 60 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию всего комплекса в 2021 году новая воздушная гавань будет ежегодно обслуживать до 12 миллионов пассажиров и 40 тысяч тонн грузов.
На территории аэропорта расположится современный торговый центр с продуктовым гипермаркетом, ледовой ареной, детским развивающим центром, магазинами повседневного спроса и ресторанами. Так также построят грузовой терминал, центр технического обслуживания воздушных судов, две многоэтажные автостоянки, гостиницу и два офисных центра.