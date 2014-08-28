Три самолета из Москвы не могут приземлиться в Екатеринбурге из-за тумана

Фото: M24.ru

Более 20 самолетов не могут приземлится в аэропорте "Кольцово" в Екатеринбурге. Задерживаются, как минимум, три авиарейса из Москвы. Это самолеты "Уральских авиалиний", S7 и "Трансаэро". Проблемы вызваны густыми туманом в столице Урала, информирует телеканал "Москва 24".

В частности, восемь самолетов были отправлены на посадку в аэропорт Челябинска. Напомним, что один из них - как раз рейс из столицы.

Также сообщается, что вылет осуществляется, но не по всем направлениям. Это связано с задержками из-за позднего прибытия некоторых рейсов.