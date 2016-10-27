Снег не повлиял на работу столичных аэропортов

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на снегопад, сообщает Агентство "Москва".

Рейсы в Шереметьеве, Внукове и Домодедове осуществляются по расписанию. К неблагоприятным погодным условиям все три воздушных гавани готовы.

Кроме того, как сообщили в аэропорту Домодедово, авиаузел уже провел комплексную подготовку спецтехники и оборудования для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Видимость в районе аэропорта составляет порядка 10 тысяч метров.