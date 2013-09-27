Форма поиска по сайту

27 сентября 2013, 08:47

Транспорт

Скоростные трамваи соединят московские аэропорты

Московские аэропорты соединит скоростной трамвай

Московские аэропорты могут соединить трамвайные пути. Скоростные линии планируется построить через авиаузлы и наиболее крупные города Подмосковья, сообщает телеканал "Москва 24".

Общая протяженность маршрута составит почти 250 километров. На нем будет организовано 50 остановок. А трамваи будут курсировать со скоростью до 80 километров в час.

Как предполагают разработчики, этот проект позволит разгрузить дороги между столицей и аэропортами примерно на 15 процентов.

Полностью завершить проект планируется через девять лет. А отдельные его части начнут работать в 2018-2019 годах.

Напомним, скоростной трамвай может появиться и в Гольяново. В планах пустить скоростной трамвай от станции метро "Улица Подбельского" через Метрогородок. Его интегрируют в действующую трамвайную сеть вдоль Открытого шоссе. Общая протяженность линии составит 6,5 километров.

Кроме того, в 2014 году из района Северный к станциям метро "Алтуфьево" и "Медведково" и из района Северный до платформы "Лианозово" Савеловского направления МЖД также будет курсировать скоростной трамвай.

