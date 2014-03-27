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Авиа и аэропорты

27 марта 2014, 12:00

Аэропорт Шереметьево снял запрет на провоз жидкостей в ручной клади

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Аэропорт Шереметьево снял запрет на провоз жидкостей на борту

С 27 марта 2014 года столичный аэропорт Шереметьево снимает запрет на провоз жидкостей на борту самолета.

"С сегодняшнего дня аэропорт Шереметьево снимает запрет на провоз жидкостей,вызванный директивой Росавиации от 08.01.2014", - говорится в сообщении, размещенном в официальном микроблоге аэропорта.

В другом московском аэропорту Домодедово M24.ru сообщили, что директивы Росавиации пока сохраняются.

"В настоящий момент действие директивы Росавиации о дополнительных мерах по обеспечению авиационной безопасности от 8.01.2014 сохраняется. Московский аэропорт Домодедово направил в адрес федеральных авиационых властей запрос с целью уточнения срока действия указанной директивы. Действующий порядок может быть скорректирован исходя из решения компетентных государственных органов", - сообщили в пресс-службе авиаузла.

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Напомним, полный запрет на пронос жидкостей в самолет вступил в силу 8 января 2014 года. Ранее также сообщалось, что запрет продлится до 1 апреля. На борту воздушного судна запрещено перевозить любые емкости с жидкостями, гелями, аэрозолями, кремами, пастами, а также лекарства, и детское питание, в том числе материнское молоко.

При этом запрет распространяется только на неопознанные жидкости - в ходе предполетного досмотра они должны пройти спецпроверку как не представляющие опасности по условиям безопасности.

Исключение составят лишь те жидкости, которые были куплены duty-free и упакованы в надежно запечатанный прозрачный пакет, обеспечивающий идентификацию его содержимого и доступа к нему в течение полета. Также у пассажира должен быть чек, подтверждающий покупку в день поездки.

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