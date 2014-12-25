Столичные аэропорты вернулись к обычному режиму работы

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Московские аэропорты вернулись к обычному режиму работы, который утром нарушил снегопад, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Утром 25 декабря столичные аэропорты перешли на режим фактической погоды, позволявший командирам экипажей принимать решение о возможности посадки в аэропорту назначения или уходе на запасной аэродром. Так, свыше 10 самолетов были вынуждены поменять место посадки по метеоусловиям.

По словам собеседника агентства, наземные службы аэропортов при необходимости проводят очистку от снега взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, а также обрабатывают самолеты противообледенительной жидкостью.

Из-за этого возможны кратковременные задержки - от 10 до 20 минут, связанные с необходимостью проведения профилактических работ для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах - Внукове, Домодедове и Шереметьеве - из-за сильного снегопада днем в четверг, 25 декабря, задерживается вылет 134 рейсов. Еще 30 рейсов отменено.

Напомним, снегопад в столице прекратится к пятнице, 26 декабря, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос". Осадки в столицу принес скандинавский циклон. С 07.00 до 17.00 четверга в Москве выпало почти 17 сантиметров снега.