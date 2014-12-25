Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Авиа и аэропорты

25 декабря 2014, 19:55

Столичные аэропорты вернулись к обычному режиму работы

аэропорты снегопад авиа и аэропорты

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Московские аэропорты вернулись к обычному режиму работы, который утром нарушил снегопад, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Утром 25 декабря столичные аэропорты перешли на режим фактической погоды, позволявший командирам экипажей принимать решение о возможности посадки в аэропорту назначения или уходе на запасной аэродром. Так, свыше 10 самолетов были вынуждены поменять место посадки по метеоусловиям.

По словам собеседника агентства, наземные службы аэропортов при необходимости проводят очистку от снега взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, а также обрабатывают самолеты противообледенительной жидкостью.

Из-за этого возможны кратковременные задержки - от 10 до 20 минут, связанные с необходимостью проведения профилактических работ для обеспечения безопасности полетов.

Ссылки по теме

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах - Внукове, Домодедове и Шереметьеве - из-за сильного снегопада днем в четверг, 25 декабря, задерживается вылет 134 рейсов. Еще 30 рейсов отменено.

Напомним, снегопад в столице прекратится к пятнице, 26 декабря, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос". Осадки в столицу принес скандинавский циклон. С 07.00 до 17.00 четверга в Москве выпало почти 17 сантиметров снега.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать