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Авиа и аэропорты

25 июля 2014, 11:55

Для остающихся в израильском аэропорту туристов организовали 4 рейса

аэропорты обстрел израиль задержки рейсов авиа и аэропорты Бен-Гурион

Для застрявших в аэропорту Бен Гурион туристов организовано 4 рейса

Для 300 российских туристов, остающихся в аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, организовано четыре рейса, передает телеканал "Москва 24".

Самолеты должны доставить людей, которые ожидали вылета три ночи, обратно в Анталию. Некоторые путешественники уже отправились на отдых в Турцию через Афины. Вывозить туристов будет израильская сторона. Люди три ночи провели в зоне регистрации, чтобы не упустить первую же возможность покинуть "Бен-Гурион", однако часть туристов осталась в отелях. Большинство путешественников находятся в Израиле в рамках экскурсионных туров.

По сообщению самих пассажиров, заложниками ожидания в аэропорту стали те, кто купил билеты у компаний Tez Tour и "Пегас". О приостановке полетов над территорией Израиля стало известно 22 июля. Причина заключалась в обострении отношений с Сектором Газа. Однако еще накануне многие авиакомпании, в том числе и российские "Трансаэро" и "Аэрофлот", все же восстановили авиасообщение и выполняют рейсы по расписанию.

Напомним, что авиаперелеты прерваны из-за палестинских ракетных обстрелов. После того, как одна из выпущенных из сектора Газа ракет упала по соседству с аэропортом "Бен-Гурион", все американские и крупнейшие из европейских авиакомпаний объявили о приостановке полетов в Израиль.

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Экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков отмечает, что ситуация на туристическом рынке России является не самой благоприятной: сначала возникли проблемы с турфирмой "Нева", а 25 июля свою деятельность приостановил и оператор "Роза Ветров Мир".

"Мой совет прост – лучше переплатить и самостоятельно спланировать свою поездку на море или океан, забронировав самолет и гостиницу напрямую. Это может быть дешевле, чем у оператора (если делать все заранее), или дороже процентов на 50% (если бронировать за пару дней до вылета), но риски эти будут меньше", - резюмировал Цыганков.

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