Росавиация проверит египетские аэропорты в апреле

Специалисты Росавиации проведут повторные проверки египетских аэропортов в апреле. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Нерадько, сообщает Агентство "Москва".

По словам Нерадько, необходимо проверить, как отреагировали египетские власти на те замечания и ремарки, которые были выявлены в ходе предыдущих проверок.

Ранее m24.ru сообщало, что Минтранс России планирует проверить в апреле все аэропорты Египта на предмет авиационной безопасности. Как отметил министр транспорта Максим Соколов, проверки коснутся всех аэропортов, включая каирский.

В настоящее время прямое авиасообщение между Россией и Египтом отсутствует. Это произошло после крушения лайнера A321 на Синае в результате теракта.

Напомним, авиалайнер Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября. На борту сработало самодельное взрывное устройство мощностью до полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. В самолете находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не выжил.