В аэропорту Домодедово появились электротрапы

В столичном аэропорту Домодедово появилось 20 экологичных пассажирских трапов, сообщается на официальном сайте аэропорта.

"Новые машины TLD Green BBS-580 приобретены в рамках программы воздушной гавани по переходу на использование наземного оборудования и специальной техники на электрической тяге. Комфортабельные и высокопроизводительные электротрапы - это не только новый уровень сервиса пассажиров, но и вклад аэропорта Домодедово в защиту окружающей среды от вредных выхлопов", - говорится в сообщении.

В конструкции трапов используются аккумуляторные батареи повышенной производительности, а также специальные датчики безопасности, которые блокируют движение трапа, если на нем находится пассажиры. Кроме того, ступени покрыты особым противоскользящим покрытием и оборудованы светодиодной подсветкой.

"Машины оснащены надежным электрическим приводом и специальной гидравлической системой, обеспечивающей плавную регулировку лестницы по высоте и устойчивость. Спецтехнику можно бесперебойно эксплуатировать в сложных климатических условиях, характерных для зимнего периода", - уточняется в сообщении.

Все новые трапы могут обслуживать современные самолеты с высотой палубы от 2,2 до 5,9 метров. Одновременно на трапе может находиться до 70 человек, он выдерживает нагрузку около 6 тысяч килограммов.

Отметим, что в настоящее время парк аэродромной техники аэропорта Домодедово насчитывает 73 пассажирских трапа различных модификаций.