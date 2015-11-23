Из-за непогоды в столичных аэропортах задерживаются десятки рейсов

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Из-за неблагоприятных погодных условий в столичных аэропортах задерживаются десятки рейсов, сообщает МИА "Россия сегодня".

В Домодедово на вылет задерживается около 10 рейсов, следует из данных онлайн табло аэропорта. Между тем, в справочной аэропорта отметили, что работают в штатном режиме.

В справочной Шереметьево признали задержку рейсов из-за непогоды, задержаны более 20 рейсов. Пассажиров уже севших самолетов на протяжении полутора-двух часов не выпускали из самолетов под предлогом антиобледенительной обработки фюзеляжа.

Из Внуково вылеты осуществляются по расписанию, о чем свидетельствуют данные онлайн табло и справочной аэропорта.

При этом транспортные власти столицы ранее предупредили водителей о возможном осложнении ситуации на дорогах в понедельник утром из-за снегопада.

Всего, согласно сервису "Яндекс. Расписания", в Шереметьево задержано 30 рейсов, пять отменены. В Домодедово 13 рейсов задержано, 11 отменено. Во Внуково задержек и отмен рейсов нет.

В воскресенье в разных районах Москвы наблюдались осадки в виде снега и дождя. Гидрометцентр прогнозировал образование гололедицы. В понедельник в московском регионе также ожидается гололедица, местами сильная, ночью облачно, осадки, налипание снега.